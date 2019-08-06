بعد تهديدهم بوقف أداء واجبات استغلال محطة “أولاد زيان”..عامل الفداء يقنع المهنيين بالعدول عن قرارهم

دخل عامل منطقة الفداء في مدينة الدار البيضاء على خط أزمة المهنيين في المحطة الطرقية “أولاد زيان”، بعد تهديدهم بوقف أداء واجبات استغلال المحطة الطرقية، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن عامل منطقة الفداء أقنع المهنيين في المحطة الطرقية “أولاد زيان” بالعدول عن قرارهم، وذلك خلال اجتماع، عقد اليوم الثلاثاء، مع المهنيين والهيئات الممثلة لهم، وقد تقرر أيضا، عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الجاري، لمواصلة الحوار.

وكانت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات في المغرب قررت وقف أداء واجبات استغلال المحطة الطرقية “أولاد زيان” في الدار البيضاء، ابتداء من يوم غد الأربعاء ، ردا على ما اعتبرته “رفض إدارة المحطة التعاطي إيجابيا مع مطالب المهنيين”.

واتخذ القرار، بحسب الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات في المغرب، في بلاغ مشترك لهم، بعد اللقاء الذي جمع ممثلي المهنيين مع إدارة المحطة الطرقية “أولاد زيان”، أول أمس السبت، والذي تدارس فيه الطرفان، الإكراهات والمشاكل المطروحة وكيفية إيجاد حلول جادة لها، لكن على مايبدو أن هذا اللقاء لم “يسفر عن نتائج تلبي طموحات المهنيين وتطلعهم إلى تحسين خدمات هذا المرفق”.

إلى ذلك، أفاد البلاغ ذاته، بأن الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات بالمغرب راسلت – بتاريخ 22 يوليوز المنصرم- إدارة المحطة الطرقية “اولاد زيان”، بخصوص ما وصفته بـ”الوضعية المزرية” التي تتخبط في المحطة الطرقية؛ من بينها “قلة النظافة وعدم توفر رجال الأمن الخاص بالعدد الكافي وغياب مركز للهلال الأحمر وتدنّي الخدمات الخاصة بإرشاد الركاب”.