النيابة تطالب بتمديد فترة القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت جلسة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد فرض القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر أخرى، في المحكمة العليا بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، ورفعت الجلسة بعد التداول على أن تصدر المحكمة قرارها في الأيام المقبلة.
وحضر جلسة المحكمة عدد من القيادات والناشطين السياسيين في البلاد إسنادا للشيخ صلاح.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018، بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني.
وقال عضو طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي رمزي كتيلات، إن "النيابة العامة وبعد تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي، تتقدم بطلبات متكررة كل 3 أشهر لتمديد اعتقال الشيخ رائد في القيد الإلكتروني أو حتى الانتهاء من الملف والذي يجري التداول به في محكمة الصلح بحيفا".
وأشار إلى أن "طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة الإسرائيلية، وطالب المحكمة بوقف هذا الاعتقال المستمر وتقييد الحريات الأساسية للشيخ رائد، والمحكمة أجّلت قرارها إلى وقت لاحق".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح اعتُقل فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".
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