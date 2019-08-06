جريمة قتل محمود المغربي بالرملة: تمديد اعتقال مشتبهين من جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة اعتقال مشتبهين (17 و20 عاما) من قرية جلجولية، لمدة 8 أيام على خلفية جريمة قتل جريمة قتل محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما)، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه على خلفية جريمة إطلاق النار، الذي وقع الليلة الماضية، في حي الجواريش بالرملة، والذي أسفر عن مقتل محمود عبد الحليم المغربي، تم مصادرة سيارة المشتبه بضلوعه بارتكاب الجريمة، على يد قوات الشرطة، على شارع رقم 444، خلال محاولته الهرب من الشرطة.

وادعت الشرطة أن المشتبهين كانا في السيارة التي تمت مصادرتها وتم ضبط سلاح بحوزتهما، على ما يبدو، تم استخدامه في تنفيذ جريمة قتل المغربي (48 عاما) فجر اليوم.

وجرى التحقيق مع المشتبهين بالشبهات المنسوبة إليهما، وتم تمديد اعتقالهما 8 أيام إضافية، على ذمة التحقيقات الجارية.