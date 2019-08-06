إسرائيل تصادق على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادقت إسرائيل على خطط لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يسهم في القضاء على فرص حل الدولتين.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، لـ"العين الإخبارية": "لاحظنا خلال السنوات الماضية تصاعدا ملحوظا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة القدس الشرقية بشكل خاص".

وأضاف التفكجي أن "التصعيد يأتي في سياق مخطط يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية والقضاء على فرص حل الدولتين".

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ولتف إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تبني في كل أنحاء المستوطنات في الضفة الغربية".

وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، المختصة برصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قد قالت إن السلطات الإسرائيلية صادقت على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية ستقام 88% منها في مستوطنات معزولة.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على دفع مخططات لبناء 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.