أسرع رد إنساني عالمي.. قلوب المصريين تشكر الإمارات ومحمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - #شكرا_محمد_بن_زايد، #شكرا_يابن_الأصول ، #شكرا_آل_زايد، #شكرا_أولاد_زايد ، #مليون_شكرا.. نماذج من هاشتاقات عديدة أطلقها المصريون للتعبير عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بعد تبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) لصالح معهد الأورام الذي تعرض لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد بمنطقة وسط القاهرة.

وتصدر هاشتاق حمل اسم الشيخ #محمد_بن_زايد ترند تويتر في مصر، أعرب خلاله المصريون عن جزيل شكرهم لولي عهد أبوظبي الذين وصفوه بعاشق مصر وصاحب أسرع رد فعل إنساني، مشيرين إلى أنهم يهدونه 50 مليون دعاء، يرفعون خلالها أكف الضراعة لله أن ينعم على الإمارات بالنمو والاستقرار وأن يحفظه وأهل الإمارات على وقوفهم إلى جانب مصر في مصابها الأليم.

رسائل معبرة

وتنافس المغردون في التعبير عن حبهم وشكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على لفتته الإنسانية، في رسائل معبرة، حملت لغة صادقة تعبر عن نبض الشعب المصري.

من أبرز هؤلاء الإعلامية وخبيرة لغة الجسد "رغدة السعيد" التي وجهت شكرها للشيخ محمد بن زايد التي وصفته بالأصيل ابن الأصول، قائلة: "محمد بن زايد الأصيل ابن الأصول يتبرع بكل المبلغ المطلوب لمعهد الأورام 50 مليون جنيه.. ربنا يجعله في ميزان حسناته".





الكاتب الصحفي محمد صلاح أبرز في تغريداته دور تبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إزالة آثار الجرائم الإرهابية، قائلا: "محمد بن زايد يتبرع بخمسين مليون جنيه لإزالة آثار الجريمة الإرهابية ضد معهد الأورام.. شكرًا ابن الأصول".

المغردة نجوى نجيب حملت رسالة معبرة من المصريين للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدتها، التي قالت فيها: "#شكراً_محمد_بن_زايد، ألف شُكر للمساندة الإنسانية، ألف شُكر لأسرع رد فعل إنساني، وملايين الدعوات من شعب كامل من (أُم مكلومة وأب وجد وحفيد) لولي عهد أبوظبي".







وأردفت: "50 مليون جنيه قصادهم (مقابلهم) 50 مليون دعوة، تبرعت بالمال والمصريون تبرعوا بحبهم واحترامهم لك".

الإمارات في قلوب المصريين

المغردون عبروا أيضا عن الشكر للإمارات قيادة وشعبا، على وقوفها الدائم إلى جانب مصر، مؤكدين أنها دولة في قلوبهم.

وفي هذا الصد، قال إسلام إبراهيم: "في وقت الشدائد بيبان (يظهر) الأصيل فعلا #مليون_شكرا للشيخ محمد بن زايد ولشعب الإمارات الكريم تحية إلى رجال زايد ودولة الإمارات".





بدوره، وجه أحمد حلمي الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولأهل الإمارات، قائلا: "شكرا على وقوفك بجانب مصر في مصابها الأليم وليس غريبا عليكم يا أهل الحب والكرم رحم الله الشيخ زايد وجعله من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين.. أهل الإمارات العربية في قلوبنا".



زينب جاد غردت من قلبها، قائلة: "من قلب كل مصري شريف بيحب تراب بلده شكرا ليك ولكل أهل الإمارات والله يرحم الشيخ زايد الذي أحب مصر وأحبه المصريون".

في السياق نفسه، قال هشام يوسف: "شكراً العظيم بأخلاقه محمد بن زايد، كل التحية والتقدير والمحبة والاحترام لكم وللشعب الإماراتي الحبيب من كل أهل مصر".

أما المغرد أبو زيد، فرفع أكف الضراعة بالدعاء للإمارات، قائلا: "اللهم اجعل الأمن والإيمان والاستقرار والنمو في دولة الإمارات الحبيبة.. كل الشكر والتقدير والاحترام لصاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد على الدعم النفسي والمادي".





كما ذكر محمد صلاح: "أنحني لك تقديرا واحتراما حضرة الفاضل محمد بن زايد، وهذا ليس غريبا على أولاد حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، شكرا جزيلا لك على هذه اللفتة الإنسانية، من إنسان أصيل ولد أصول ربنا يكرمك ويوفقك ويزيد دولة الإمارات من نعيمه، ويجعلها دائما معطاءة ويجعلها واحة الأمن والأمان".

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بدوره قال محمود عمران: "كل الشكر والتقدير والاحترام للشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي يتبرع للمعهد القومي للأورام بـ50 مليون جنيه.. شكرا للوقوف مع الشعب المصري في هذه اللحظات هنا يظهر التكاتف بين الدول الشقيقة".

السيسي يغرد

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد غرد مساء الإثنين، مشيدا بالتكاتف مع مصر من المصريين والأشقاء العرب لمواجهة الإرهاب.

وقال السيسي في تغريدة: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب، وهذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب".

مكانة خاصة وعلاقات متميزة

ويحظى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمكانة خاصة لدى مصر قيادة وشعبا، كما تحظى دولة الإمارات بمكانة كبيرة لدى الشعب المصري.

وتعد العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا للتعاون الاستراتيجي بين الأشقاء العرب، وسط حرص متبادل من قادة البلدين على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك في شتى المجالات.

وتعد زيارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المتتالية لمصر خلال فترة قصيرة نموذجا حيا للمكانة التي تحظى بها مصر لديه، حيث زار الشيخ محمد بن زايد مصر 13 مرة خلال 5 سنوات (منذ 2014)، من بينها 3 مرات منذ تولي السيسي الحكم لفترة رئاسية ثانية في يونيو/حزيران، 2018 وتعكس الزيارات المتتالية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.





وكان الإعلامي المصري عمرو أديب أكد تبرع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بمبلغ 50 مليون جنيه مصري (3 ملايين دولار) لصالح معهد الأورام المصري الذي تعرض لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد بمنطقة وسط القاهرة.



وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على فضائية MBC، مساء الإثنين، إن مكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تواصل مع البرنامج، وأبلغه بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وكل ما يحتاج إليه من مستلزمات حتى يعود لتأدية عمله.

وأطلق الإعلامي عمرو أديب حملة تبرعات لصالح معهد الأورام بعد تعرضه لخسائر جراء الحادث الإرهابي الذي دفع وزارة الصحة المصرية لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أدى لتهدم واجهة المبنى.

وأسفر الحادث الإرهابي عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة. وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الإرهابي. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".





وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.

وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت أن نتائج الفحص المبدئي للحادث، أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.