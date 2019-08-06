- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/8/6 04:21 م بتوقيت أبوظبي
حريق بمستودع أسلحة في روسيا
فُقد شخص، الثلاثاء، وأصيب نحو 10 آخرين جراء حريق وانفجارات في مستودع ذخيرة في سيبيريا دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف الذين لم يسمح لهم بعد بالعودة إلى منازلهم.
ويندرج الحريق الذي وقع، الإثنين، في مستودع لتخزين حشوات بارود مخصصة للقذائف المدفعية قرب مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك في سياق سلسلة من الحوادث التي طالت الجيش الروسي.
ونشر شهود عيان على شبكة الإنترنت مشاهد تظهر تصاعد سحابة كبيرة من الدخان الأسود فوق إحدى الغابات.
والثلاثاء تم احتواء الانفجارات إلى حد بعيد، إلا أن قرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم لم يتّخذ بانتظار تأكد الجيش من سلامة المناطق السكنية المتضررة، بحسب ما قال مسؤولون.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي ديمتري بولغاكوف إن 70 خبير متفجرات يوجدون في المنطقة للمساعدة في جهود تأمين السلامة.
وأكد في تصريح تلفزيوني أن الحادث نجم عن "خطأ بشري"، معلنا إصابة 4 أشخاص بينهم عسكريان.
من جهته أعلن حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس فقدان شخص، وقال إنه تم تقديم الرعاية الطبية إلى 12 شخصا.
وتم إجلاء أكثر من 9500 شخص من سكان أتشينسك والمناطق المجاورة، فيما قرر 6 آلاف المغادرة طوعا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان شخص وإجلاء الآلاف جراء حريق بمستودع ذخيرة في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.