فقدان شخص وإجلاء الآلاف جراء حريق بمستودع ذخيرة في روسيا

فُقد شخص، الثلاثاء، وأصيب نحو 10 آخرين جراء حريق وانفجارات في مستودع ذخيرة في سيبيريا دفع السلطات إلى إجلاء الآلاف الذين لم يسمح لهم بعد بالعودة إلى منازلهم.

ويندرج الحريق الذي وقع، الإثنين، في مستودع لتخزين حشوات بارود مخصصة للقذائف المدفعية قرب مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك في سياق سلسلة من الحوادث التي طالت الجيش الروسي.

ونشر شهود عيان على شبكة الإنترنت مشاهد تظهر تصاعد سحابة كبيرة من الدخان الأسود فوق إحدى الغابات.

Advertisements

والثلاثاء تم احتواء الانفجارات إلى حد بعيد، إلا أن قرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم لم يتّخذ بانتظار تأكد الجيش من سلامة المناطق السكنية المتضررة، بحسب ما قال مسؤولون.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي ديمتري بولغاكوف إن 70 خبير متفجرات يوجدون في المنطقة للمساعدة في جهود تأمين السلامة.

وأكد في تصريح تلفزيوني أن الحادث نجم عن "خطأ بشري"، معلنا إصابة 4 أشخاص بينهم عسكريان.

من جهته أعلن حاكم كراسنويارسك ألكسندر أوس فقدان شخص، وقال إنه تم تقديم الرعاية الطبية إلى 12 شخصا.

وتم إجلاء أكثر من 9500 شخص من سكان أتشينسك والمناطق المجاورة، فيما قرر 6 آلاف المغادرة طوعا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.