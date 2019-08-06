قرقاش: السادس من أغسطس يوم غالي على الإمارات وأهلها

قابل وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن السادس من أغسطس يوم غالي على الإمارات وأهلها.

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، آب 06، 2019: يوم أشرق علينا أملا يوم لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والإمارات بالمستقبل.

وختم تغريدته بالقول: أجمل أن تكون في هذا اليوم العزيز في مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرجل والقائد الذي نعتز به ونفخر.