قابل وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن السادس من أغسطس يوم غالي على الإمارات وأهلها.
وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، آب 06، 2019: يوم أشرق علينا أملا يوم لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والإمارات بالمستقبل.
وختم تغريدته بالقول: أجمل أن تكون في هذا اليوم العزيز في مجلس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرجل والقائد الذي نعتز به ونفخر.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: السادس من أغسطس يوم غالي على الإمارات وأهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.