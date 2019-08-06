"سلمان للإغاثة" يوزع كسوة عيد الأضحى لأكثر من 2700 يتيم في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم كسوة عيد الأضحى المبارك وهدايا لأكثر من 2700 يتيم من الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في الجمهورية اللبنانية وذلك بحضور مدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة في لبنان فهد القناص وعدد من الشخصيات، طبقا لوكالة "واس" الرسمية.

وذكر القناص في تصريح صحفي أنه تم اليوم تدشين مشروع كسوة العيد بعنوان "فرحتكم فرحتنا" الذي يشمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي التي سيقوم به المركز إن شاء الله.

ويأتي هذا المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.