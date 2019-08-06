لن تصدق.. تذكرة السفر بين هذه الدول بـ15 دولار فقط!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قد تجذب أسعار التذاكر المنخفضة للرحلات الداخلية في أوروبا المسافرين هذا الصيف، والتي قد تبدأ من 15 دولارا ثم تصل إلى 200 دولارا في المطار، لذا من الأفضل التأكد من الرسوم الإضافية على سعر البطاقة الأصلي، وشراء مخصصات الأمتعة عبر الإنترنت وطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مسبقاً.

ولكن إن كنت تخطط لرحلاتٍ داخلية في أوروبا هذا العيد، قد ترغب بالتأكد من الرسوم الإضافية على سعر البطاقة الأصلي، وشراء مخصصات الأمتعة وطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مسبقاً لأنك قد تضطر أن تدفع أكثر من 100 دولار إضافية لحجز مقعدٍ بجانب زوجتك، أو أخذ حقيبة صغيرة على متن الطائرة وفرق تصريف العملة عند شراء بطاقة السفر و24 دولاراً لطباعة بطاقة الصعود أو ال boarding pass في المطار.

ونُشر الشهر الماضي فيديو على تويتر لمسافر يدعى "جون إيرفين" في مطار نيس بفرنسا قيل له إن حقيبته كانت ثقيلة وسيتعين عليه دفع رسوم وشحنها على الطائرة، فقام إيرفين بارتداء 15 قميصًا فوق بعضها لتخفيف وزن حقيبته.

وفي أبريل، تجنبت ناتالي وين رسومًا إضافية بـ 80 دولارا مقابل 4 كيلوغرامات من الوزن الزائد، على متن طائرة Thomas Cook من خلال ارتداء سبع فساتين، وزوجين من الأحذية، وزوجين من السراويل، وتنورة وسترة.

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وتشكل هذه الرسوم الإضافية نحو ثلث إيرادات شركات الطيران، فيما شكلت رسوم الأمتعة وحجز المقاعد مسبقاً الحصة الأكبر.

وقد حققت Ryan air مثلاً وهي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، نحو 2.8 مليار دولار العام الماضي من خلال بيع الإضافات.

وهذا يمثل 28% من إيراداتها ووصل هذا الرقم إلى 42% من إيرادات شركة Wizz Air الهنغارية التي زادت من إيرادات الوحدة لكل مسافر بنسبة 7% بداية العام الحالي.

كما حصلت EasyJet على 1.2 مليار دولار كعوائد من الإضافات الاختيارية ما شكل 19% من إجمالي إيراداتها بينما شكلت الإضافات 5% فقط من عوائد الناقلة البريطانية بريتيش إيرويز.