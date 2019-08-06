سلطان القاسم حاكم الشارقة" أول من تبرع لمعهد الأورام عام 2017 بـ 160 مليون جنيه

أحمد أبوعقيل

تبرع عدد من رجال الأعمال المصريين، وجمعيات خيرية بالإضافة إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بـ 97 مليون جنيه لصالح المعهد القومي للأوارم بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته 20 شهيداً ونحو 50 مصاباً.

ويذكر أن أول متبرع لمعهد الأورام هو الشيخ سلطان القاسم حاكم الشارقة في نهاية عام 2017 بمبلغ وصل لـ 160 مليون جنيه، حسبما أعلن أنذاك الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، تبرع بمبلغ 160 مليون جنيه لصالح معهد الأورام بالجامعة.

تبرعات معهد الأورام

- الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي 50 مليون جنيه.

- بنك ناصر الإجتماعي 5 ملايين جنيه .

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جمعية الأورمان 10 مليون جنيه.

- حديد الجارحي بتبرع بـ 3 ملايين جنيه.

أحمد أبو هشيمة عن تبرعة بـ مليون جنيه.

نجيب ساويرس مليون جنيه.

هشام طلعت مصطفى واخرين 25 مليون جنيه .