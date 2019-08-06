لجنة الادارة قررت اعادة درس القانون الرامي لاعطاء النائب الحق بابطال الاعمال الادارية

اجتمعت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان ودرست اقتراح القانون الرامي لاعطاء النائب الثقة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية، وبعد المناقشة والتداول وافقت اللجنة على الاقتراح، وقررت اعادة صياغة مواده حيث تعطى الثقة والمصلحة لاكثر من نائب واحد، وان تحدد الاعمال الادارية التي يمكن الطعن بها بدقة.
كما ردت اللجنة مشروع القانون المتعلق بإنشاء نقابة الزامية للاختصايين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية والقاضي الى عدم حبس الام المحكوم عليها تسليم القاصر بحال عدم تسليمه.
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