الصايغ: ليتك يا رئيس الجمهورية تعمل على منع التفرقة عبر ضبط لسان باسيل

قال عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ليتك يا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، فيما تعمل على تقريب اللبنانيين المنتشرين في الخارج من وطنهم الأم، تعمل كذلك على منع التفرقة بين اللبنانيين المقيمين في لبنان، وذلك عبر ضبط لسان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وأدائه الطائفي، والتمني على النائب ​ماريو عون​ عدم زجنا في السجن، وإقناع النائب ​روجيه عازار​ بأن اتفاق الطائف لم ينتهِ بخروج السوري، وغيرها وغيرها الكثير، وربما من المفيد ان تستمع اكثر الى آراء النواب ​شامل روكز​ و​إبراهيم كنعان​ والان عون و​سيمون ابي رميا​"، اضاف قائلا "فعلاً هَزُلت".

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