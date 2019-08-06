بري التقى العريضي وعرض معه الأوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب السابق غازي العريضي وعرض معه الاوضاع العامة . من جهة اخرى تابع بري مطالب اطباء الشمال والتقى رئيس نقابة اﻻطباء في طرابلس والشمال سليم ابي صالح واعضاء مجلس النقابة . كما استقبل بري امين عام مجلس الوزراء القاضي محمد مكية .

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