الحريري أبرق الى السيسي ونظيره المصري مستنكرا التفجير الارهابي

أبرق رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، مستنكرا بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام جنوب ​القاهرة​، والذي أدى إلى سقوط عشرات المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح"، ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا جراءه. كما دان "الجماعات الإجرامية التي تحترف القتل وتحاول تقويض استقرار مصر الشقيقة". كما أبرق الحريري إلى رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ للغاية نفسها.

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