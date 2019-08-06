قماطي: مجلس الوزراء سيبحث في أول جلسة سيعقدها موضوع العمال الفلسطينيين

التقى رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​، وفداً سياسياً من "​حزب الله​" برئاسة عضو المكتب السياسي وزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية على الساحة ال​لبنان​ية.

وشدد المجتعون على "ضرورة إعادة تفعيل العمل الحكومي بعد أحداث الجبل المؤسفة، وما نتج عنها من تعطيلٍ لعمل ​مجلس الوزراء​ مع ضرورة التأكيد على أن يَطمئن الجميع الى هذا الحل، وأن تفرض الدولة هيبتها، وأن يكون ​القضاء​ والقانون هما الحكم بين جميع الجهات، كذلك تركز البحث على ​الوضع الاقتصادي​، وتراجع ​الحركة التجارية​، وغياب فرص العمل، ومعاناة المواطنين نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد وخطر ذلك على لقمة عيشهم وعائلاتهم".

كما أكد المجتمعون "ضرورة أن تحصل ​مدينة صيدا​ على الخدمات الضرورية اللازمة من ​الحكومة اللبنانية​ ووزاراتها الخدماتية لأن صيدا مدينة عانت وتعاني من الإهمال، كما تطرق البحث الى ملف العمل الفلسطيني واجراءات وزير العمل"، مشددين على "ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة خصوصا بعد تجميد العمل بهذه الاجراءات".

وأكد قماطي أن "مجلس الوزراء سيبحث في أول جلسة سيعقدها هذا الموضوع"، آملاً "أن تجد الأمور طريقها الى الحل بما يُرضي ويُطمئن إخواننا ​الفلسطينيين​ في لبنان".

بدوره، أكد البزري أن "موضوع العمل الفلسطيني وموضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين يجب أن تُبحث في مجلس الوزراء من أجل إنصافهم كونهم جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني".