سرحان:الإمعان في النيل من صدقية القضاء يودي بالدولة الى الهاوية ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط

أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان بـ"إنني أناشد الجميع بحكم موقعي المسؤول وبالنظر الى موقع السلطة القضائية في ضمير المواطن أن ننأى بها عن التجريح والتهشيم كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية حقوقه، كونها المدماك الأساس في بناء دولة الحق والقانون"، مشيراً إلى أن "الإمعان في النيل من صدقية القضاء يودي بالدولة الى الهاوية، ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "من هنا دعوتي الصادقة كمواطن وقاض ووزير للعدل الى الجميع، مواطنين ومسؤولين،أن يحكموا ضمائرهم، والى القضاة أن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والإلتزام بعيدا عن أي تشكيك أو تجاذبات، هذه الرسالة التي في صميمها إحقاق حق للمتقاضين، وفي الوقت عينه التنقية الذاتية عند الإقتضاء، ولنذكر جميعا أن قليلا من الحق يدفع الكثير من الباطل".
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