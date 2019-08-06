المعلوف: اعتكاف الحريري وهروبه من مسؤولياته هو جريمة بحق الوطن والشعب

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار المعلوف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "اعتكاف رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وهروبه من مسؤولياته هو جريمة بحق الوطن وحق ​الشعب اللبناني​، فلتقم كل سلطة بواجباتها ومسؤولياتها كاملة حتى يصطلح اعوجاج البلد بكافة مؤسساته"، مطالباً كلاً من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والحريري "العمل لتجنيب البلد من ما ينتظره من كوارث وفصل ال​سياسة​ عن ​القضاء​ ووضع حادثة البساتين في اطارها الصحيح بعيدا عن التدخلات السياسية قبل فوات الأوان".

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