حصيلة تفتيش وزارة العمل اليوم وليل أمس: 3 اقفالات و47 ضبطا و11 انذارا

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان أن فرق التفتيش في الوزارة، استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​. وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش 13 منطقة منها:

* تفتيش ليلي يوم الاثنين 5 آب 2019 في: ​بعبدا​، ​فرن الشباك​، ​زوق مصبح​، ​زوق مكايل​ وصربا.

* تفتيش نهاري يوم الثلثاء 6 آب 2019 في: ​ساحل علما​، ​حارة صخر​، ​الدورة​، المزرعة، ضواحي صور، ​الفاكهة​، ​رأس بعلبك​ و​بنت جبيل​.

زار المفتشون 70 مؤسسة ومحلا.

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والنتيجة بالارقام:

* 3 اقفالات

* 47 ضبطا

* 11 انذارا