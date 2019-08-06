أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان أن فرق التفتيش في الوزارة، استكملت مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان. وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.
وشمل التفتيش 13 منطقة منها:
* تفتيش ليلي يوم الاثنين 5 آب 2019 في: بعبدا، فرن الشباك، زوق مصبح، زوق مكايل وصربا.
* تفتيش نهاري يوم الثلثاء 6 آب 2019 في: ساحل علما، حارة صخر، الدورة، المزرعة، ضواحي صور، الفاكهة، رأس بعلبك وبنت جبيل.
زار المفتشون 70 مؤسسة ومحلا.
والنتيجة بالارقام:
* 3 اقفالات
* 47 ضبطا
* 11 انذارا
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل اليوم وليل أمس: 3 اقفالات و47 ضبطا و11 انذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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