مقتل ضابط وإصابة مدنيين إثر تفجير استهدف عربة شرطة شرقي افغانستان

أعلنت ​الشرطة الأفغانية​ عن "مقتل ضابط في الشرطة الأفغانية وإصابة مدنيين إثنين جراء ​تفجير​ ​عبوة ناسفة​ استهدفت عربة تابعة للشرطة في مدينة خوست شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث".

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