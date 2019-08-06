بولتون: هناك تفاهم بين ترامب وكيم جونغ أون على عدم تجربة صواريخ بعيدة المدى

اعلن مستشار الرئيس الاميركي ​جون بولتون​ ان "هناك تفاهما بين الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ والرئيس الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​ على عدم تجربة ​صواريخ​ بعيدة المدى".

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