مسؤول روسي: نعد برد مناسب بحال نشر واشنطن لصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

لفت سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ إلى أن "​موسكو​ تعد برد مناسب في حال نشر ​واشنطن​ ل​صواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ تنسحب من معاهدات الحد من التسلح لتضمن التفوق لنفسها".

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