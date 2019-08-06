ذكرت حركة "​السلام الآن​" الاسرائيلية أن لجنة التخطيط التابعة ل​وزارة الدفاع الاسرائيلية​ صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على بناء 2304 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين تمر في مراحل مختلفة من اجراءات الموافقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الاسرائيلية توافق على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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