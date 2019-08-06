النشرة: المسلحون استهدفوا المدنيين بقذائف صاروخية بلدتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "المجموعات المسلحة جددت اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على المدنيين واستهدفت بلدتي جورين والجيد ب​ريف حماة​ الشمالي دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أن "​الجيش السوري​ رد بقصف مواقع المسلحين في كل من بلدات حيش والموزرة وكفرعويد و​خان شيخون​ وقريتي مدايا وأم زيتون جنوب إدلب واستهدف بغارات جوية تجمعاتهم في مدينتي الزكاة و كفرزيتا ب​ريف حماه​ الشمالي وقرى وبلدات العمقية وخربة الناقوس والزيارة و دوير ​الاكراد​ والحميدية والدقماق بالريف الغربي كما استهدفت مواقع تنظيم ​جبهة النصرة​ بالمدفعية في بلدة حيان ب​ريف حلب الشمالي​".

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