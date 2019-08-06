أغنياء العالم يخسرون 117 مليار دولار في يوم واحد بسبب الحرب التجارية

سجل أغنى 500 شخص على وجه الأرض خسائرا بنحو 2.1 % أي نحو 117 مليار دولار من صافي ثروتهم مع انخفاض الأسهم الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأميركا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير أن 20 شخصا من هؤلاء المدرجين على مؤشر أغنياء العالم فقدوا ما يقارب الـ 20 مليار دولار بمعدل خسارة مليار دولار لكل واحد منهم حيث خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم وحده 3.4 مليار دولار يليه الفرنسي برنار أرنو الذي فقد 3.2 مليار دولار ثم الأميركي مارك زوكربيرغ الذي بلغت خسارته 2.8 مليار دولار فالهندي موكيش أمباني الذي حل رابعا بخسائر بلغت 2.4 مليار دولار وجاء الأميركي بيل جيتس خامسا بعد فقدانه نحو 2 مليار دولار خسائر سوقية.
وجاءت الخسارة مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب مع احتدام التوتر التجاري بين بكين وواشنطن وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجموعة تغريدات مؤلفة من 168 كلمة عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها أميركا. وكانت معظم الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأميركية قد تراجعت أمس وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي بعد التصعيد.
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