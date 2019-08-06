مقتل 4 جنود أوكران في قصف بمنطقة دونباس شرق البلاد

أعلن ​الجيش الأوكراني​ أن "أربعة جنود أوكران قتلوا في قصف نفذه "العدو" بمنطقة دونباس بشرق البلاد ، فيما يمثل هذا العدد أكبر عدد للقتلى في يوم واحد منذ تشرين أول الماضي".

وأوضح الجيش في بيان له "أننا نعلن بكل أسف أنه نتيجة قصف نفذه العدو اليوم، ووفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب أربعة من عناصرنا بجروح فارقوا على إثرها ​الحياة​".

وأودى الصراع بين ​القوات​ الأوكرانية والإنفاصليين في إقليم الدونباس الى مقتل 13 ألف شخص منذ 2014 على الرغم من وقف مفترض ل​إطلاق النار​".