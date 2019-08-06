تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في وضع حواجز في ممر عام لعرقلة مرور الناقلات وتعريض الأشخاص للسرقة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه وأحد مساهميه قاما بوضع حواجز بالحجارة بطريق أزمور بضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك بغرض عرقلة مرور سيارة خفيفة ومحاولة تعريض سائقها للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضح أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه ب “دوار حمدي” بمدينة الدار البيضاء، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة ارتكاب الاعتداء، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المساهم الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن البيضاء يوقف عصابة الطرق..يضعون حواجز من الحجارة لتوقيف السيارات وسرقتها!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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