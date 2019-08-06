من لاعب إلى مدرب.. تشافي يخوض أول تجربة تدريبية في مشواره

أيمن عنبر – صحفي متدرب

بعد انتهاء مسيرته الكروية الغزيرة بالألقاب والباهرة مع فريق السد القطري وكقائد لفريق برشلونة الإسباني، يخوض النجم الإسباني تشافي هيرنانديز أول تجربة له كمدرب لنفس الفريق الذي أنهى مسيرته معه كبديل للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أول تجربة لتشافي مع فريق السد كمدرب بمواجهة قطرية خالصة ضد الدحيل، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، بملعب الجنوب في الوكرة، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها السد في آخر مباراة جمعة بين الفريقين في نهائي كأس أمير قطر.

ويعد هيرنانديز، 39 عاما، من أكثر لاعبي جيله فوزا بالألقاب الكبرى، إضافة لفوزه بكأس العالم وبلقبين في بطولة أوروبا مع المنتخب الإسباني، ناهيك عن قيادته للجيل الذهبي للفريق الكتلوني.