المغرب يُحبط محاولة تهريب حوالي طن من مخدر الشيرا نحو أوروبا

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الاثنين، من توقيف سائق من جنسية مغربية، يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك بعد محاولته تهريب 840 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه عند محاولته مغادرة المغرب في اتجاه إسبانيا، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور على المخدرات المحجوزة مدسوسة ومخبأة بعناية في أواني وسلع خزفية كانت موجهة للتصدير نحو أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.