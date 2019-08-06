أثارت جدلا في السعودية.. نيكي ميناج تربط بين قرار إسقاط ولاية الرجل على المرأة وإلغائها لحلفها

خلفت المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، موجة غضب لدى نشطاء في السعودية، بعدما ربطت بين قرار إسقاط ولاية الرجل على المرأة السعودية والسماح لها بالسفر دون الحصول على موافقته، وبين خطوتها في إلغاء حفلها في جدة نظرا للإضطهاد الذي يمارس في حق المرأة بالمملكة العربية.

وكتبت ميناج، مؤخرا تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: “لست متأكدة من كوني السبب في إسقاط الولاية عن المرأة في السعودية، وذلك بعد انسحابي من حفل جدة. ولكن لا يزال الطريق طويلاً، وهذا الأمر أسعدني حقا”.

وكانت نيكي ميناج قد ألغت حفلها بالسعودية في شهر يوليوز المنصرم، كخطوة منها لدعم حقوق المرأة وحرية التعبير في السعودية.

وغضب عدد كبير من النشطاء من تغريدة نيكي ميناج موضحين أن القوانين الأخيرة بخصوص المرأة السعودية، جاءت إطار رؤية جديدة تطبقها السعودية، ولا علاقة لها بإلغاء ميناج لحفلها بسبب” الاضطهاد الذي تعانيه المرأة “.