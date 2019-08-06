بعد عام من انضمامه للنصر.. حمد الله يوقعه هدفه الـ50

بدأ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف في صفوفه النصر السعودي، منافسات الموسم الجديد رفقة فريقه، بالتألق نفسه الذي أنهى به مسابقات السنة الماضية.

حمد الله وقع هدف النصر الوحيد، أمس الاثنين في أول مباراة رسمية يخوضها هذا الموسم، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمام الوحدة الإماراتي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وبهدفه في مباراة الأمس، يكون صاحب 28 عاما، سجل 50 هدفا مع النصر من انضمامه إليه قبل 345 يوما، قادما من الريان القطري.

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وتوزعت أهداف حمد الله رفقة النصر بين المسابقات المحلية والقارية، إذ وقع 34 هدفا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي الأهداف التي ساهمت في تتويج اللاعب بلقب الهداف وفريقه بطلا للسعودية.

وزار ابن مدينة آسفي شباك المنافسين في 14 مناسبة خلال مسابقة كأس خادم الحرميين، ناهيك عن توقيعه هدفين في دوري أبطال آسيا.