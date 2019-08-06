عيد الأضحى.. الدار البيضاء تخصص 4000 عامل نظافة لمواجهة النفايات

على بعد أيام قليلة فقط من عيد الأضحى، تجند مجلس العاصمة الاقتصادية قصد وضع الترتيبات الأساسية لمواجهة انتشار الأزبال في شوارع الدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن جماعة الدار البيضاء ستعتمد على خدمات ما مجموعه 4000 عامل نظافة، أي بزيادة 500 عامل نظافة مقارنة بالسنة الماضية، خلال فترة العيد.

وكان محمد الحدادي، المكلف بقطاع النظافة، في مجلس المدينة الدار البيضاء، أكد خلال حديثه مع “اليوم 24” أن الانتاج اليومي للأزبال، خلال مناسبة عيد الأضحى، يتضاعف أكثر من 4 مرات، إذ ينتقل حجم النفايات إلى 15 ألف طن.

من جانب آخر، سيقوم العمال خلال أيام العيد بعملية تنظيف الأماكن، التي تكدست فيها الأزبال، مع وضع أدوية خاصة لتفادي انتشار الأمراض، أو الروائح الكريهة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيكون، يوم الإثنين 12 غشت الجاري.