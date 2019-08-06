بعد معاناة مع المرض.. الموت يفجع نجم الأسود سفيان بوفال

أفجع الموت لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال، بعدما فارق والده الحياة أمس الاثنين، بمنزل الأسرة المتواجد بمدينة تازة.

وأفادت مصادر من تازة، أن والد بوفال توفي في منزله بحي بيت غلام بعدما كان يعاني مع المرض.

وأضافت نفس المصادر، أن لاعب الأسود حل بمنزل أسرته بتازة لتلقي العزاء وحضور مراسيم تشجيع جثمان والده اليوم الثلاثاء.

ورغم أن بوفال لم يعلن الخبر على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تعاليق التعازي من طرف متتبعيه تقاطرت على صورته الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن بوفال عاد لفريقه ساوثهامتن الإنجليزين بعدما أمضى فترة إعارة لفريق سيلتا فيغو الإسباني.