الاحتلال يصادق على مخططات لـ300 وحدة سكنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، على إيداع مخطط لبناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "إيبي هناحال". وتقع المستوطنتان في شرقي الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

كذلك صادق "مجلس التخطيط الأعلى" على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات الاحتلال لبنائها في هذه المستوطنة.

ونقل موقع "القناة 7" الإلكتروني اليميني عن رئيس المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون، شلومو نئمان، قوله إن المصادقة على بناء 200 وحدة سكنية يؤدي إلى مضاعفة عدد سكان مستوطنة "ميتساد" ثلاث مرات، وأن شرعنة المبنى في "غفاعوت" سيسمح "ببناء عشرات الوحدات السكنية".

وأضاف نئمان أن "المصادقة النهائية على البناء في إيبي هناحال تشكل عمليا شرعنة المستوطنة وتشمل بداخلها بناء 96 وحدة سكنية دائمة. وهذه بشرى هائلة لجنوب شرق غوش عتصيون، وللاستيطان اليهودي في صحراء يهودا (برية الخليل)، ولغوش عتصيون عموما ولجميع المستوطنين. ونأمل أن اتجاه التطوير والبناء في المستوطنات سيستمر بكامل القوة".