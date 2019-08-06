كفر ياسيف: تواصل الاحتجاج ضد مخطط شارع 70

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في كفر ياسيف ضد المجلس المحلي وشركة "نتيفي يسرائيل" بسبب مخطط شارع 70 الذي يتضمّن مصادرة أراضيهم وتوسيع الشارع لأربعة مسارات، حسبما قال منظمو الاحتجاجات.

وتظاهر العشرات من أهالي قرية كفرياسيف من سكان الشارع ومن سكان البلدة المتضامنين معهم، عند دوار الحمامة في الشارع الرئيسي وهي المظاهرة الثالثة، يوم السبت الماضي، بعد أن تظاهروا قبالة مقر شركة "نتيفي يسرائيل" في بلدة "أور يهودا" الشهر الماضي، ونظموا مظاهرة أخرى في شهر نيسان/ أبريل في كفر ياسيف أيضا، وهي خطوة أخرى لاستمرار العمل ضد مخطّط شارع 70.

وقال المحتجون إنه لا زلنا نؤكد أننا مع تحسين وتطوير الشارع بحيث يبقى بمسارين فقط، لكننا ضد التخطيط المقترح من قبل شركة "نتيفي يسرائيل" والذي يؤيده المجلس المحلي وهو تخطيط بأربعة مسارات، حيث أن هذا التخطيط يصادر أراضينا ويضيّق الخناق علينا.

وأعرب المحتجون عن استهجانهم من موقف المجلس المحلي الذي اختار الاصطفاف مع المؤسسة بدلا من الوقوف مع أهل البلدة عموما وسكان الشارع خصوصا، حسبما قالوا.

وأضاف المحتجون أنه تشاورنا مع أربعة مهندسي شوارع مختصين بالموضوع، اثنان منهم من سكان البلدة، حيث أجمعوا أن التخطيط غير منطقي ولا يتماشى مع متطلبات شارع يمر داخل بلدة ومكتظ من الجانبين، وأكدوا جميعهم أن شارع بأربعة مسارات خطير جدا ولا داعي له، وسيزيد من أزمة السير بدل أن يحلها خاصة في ساعة الذروة.

وقالوا إنه حسب التخطيط المقترح سيتم تحويل الشارع إلى أربعة مسارات لمسافة 700 متر فقط بحيث سيكون مدخل البلدة بمسارين والمقطع الأوسط (مكان الاحتجاج) بأربعة مسارات ليعود إلى مسارين من جديد في المقطع الشمالي من البلدة.

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وأوضحوا أنه من تبعيات المشروع تقليل عدد مواقف السيارات حيث لن تتعدى العشرات بدلا من المئات اليوم، ما سيؤدي إلى أضرار اقتصادية مباشرة للمصالح المحاذية للشارع حيث لن يكون هناك أماكن اصطفاف كافية للمحلات التجارية إضافة إلى الضرر الهائل لساحات المنازل.

ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بموقف المجلس المحلي في كفر ياسيف، الداعم للمخطّط، وضد شركة "نتيفي يسرائيل".

ومن الجدير بالذكر كذلك أنّ شارع 70 يمر عبر قرية كفر ياسيف من شمالها إلى جنوبها ويقسمها إلى قسمين، ويعتبر الشارع شريان الحياة في البلدة وتنتشر على جانبيه عشرات المحلات التجارية الحيوية والناجحة بالإضافة إلى المنازل. ويرى عدد من أهالي البلدة أنّ تحويله لأربعة مسالك يشكّل خطرًا على أطفالهم عند محاولة اجتيازه نظرًا لكونه شارعا حيويا يستخدمه يوميًّا المئات من أهالي البلدة، فضلا عن الزائرين من البلدات المحيطة ومن كافة أنحاء البلاد، وقال المحتجون إن وجود أربعة مسالك من شأنه تحفيز السائقين إلى زيادة السرعة وحتى تحويله إلى مسرح لسباق السيارات من قبل بعض الشبان المتهورين خاصة في ساعات الليل، ومن شأن المخطّط كذلك التسبّب باختناقات مرورية في ساعات الذروة نتيجةً لتشكل "عنق الزجاجة" الذي سينتج في بداية ونهاية المقطع، عوضا عن زيادة الضجيج والتلوث الكبيرين.

وكان قد توجّه المتضررون إلى رئيس المجلس المحلي، المحامي شادي شويري، ولإدارة شركة "نتيفي يسرائيل" عدّة مرّات، محاولين إقناعهم بالعدول عن المخطّط، ووضع مخطّط جديد لتنظيم الشارع والتغلب على مخاطره دون إلحاق الضرر الكبير بالسكان، إلا أنّه منذ الإعلان عن المخطّط قبل 8 أشهر ولغاية اليوم لم يتم تعديله بشكل يرقى لمستوى مطالب وتطلعات المحتجين، تمّ الإبقاء على المسارات الأربعة في المخطط. وتعهد المحتجون بمواصلة العمل وتصعيده حتى تحصيل مطالبهم.