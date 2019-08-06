شكرا لقرائتكم خبر عن العميد التميمي يدشن دورة آليات إحلال السلام وفض النزاعات لرجال الأمن بالمكلا والان مع التفاصيل

دشن المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي صباح الإثنين، الدورة التدريبية حول ( آليات إحلال السلام وفض النزاعات لرجل الأمن ) وتأتي هذه الدورة التي نفذت من قبل مؤسسة بيت التنمية تباعا للعديد من البرامج النوعية التي تغرس مفهومية السلام .

وتحدث العميد منير التميمي في كلمته على أهمية الإلتزام والتفاعل الإيجابي والإستفادة من هذه الدورة التدريبية التي تلبي جانبا مهما من إحتياجات العمل الأمني ، متقدم بالشكر للإخوة في مؤسسة بيت التنمية ممثلة بمديرها التنفيذي الأستاذ أشرف العوبثاني .

وأكد العميد التميمي بإن هذه الدورة التي تختص بتطوير المحققين في مديريات أمن ساحل حضرموت لتأهيلهم وتنميتهم بشكل نموذجي وفعال لتطوير العمل في إدارة البحث بقسم التحقيقات بالمديريات والتي لها دور في نجاح القضية الجنائية وملامسة جروح الناس .

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تحدث بعد ذلك مدير مؤسسة بيت التنمية الأستاذ أشرف العوبثاني بكلمة أشاد خلالها بالتفاعل الإيجابي من قبل المنظومة الأمنية متأملا أن تحقق الدورة التدريبية أهدافها المرجوة لافتا أن مؤسسة بيت التنمية ستعمل على عقد شراكة مستقبلا للعمل مع المنظومة الأمنية من الجانب التنموي .

وأشار مدرب الدورة المدرب /محمد الكثيري إلى الجانب الهام في الدورة التدريبية في المحتوى المعطى والأنشطة التي ستكون خلال الأيام الأربعة .

حضر التدشين مستشار المدير العام لشؤون البحث الجنائي العقيد فرج بابهيش ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد مرعي باخلعة ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي ومدير إدارة التدريب والتأهيل ملازم ثاني شوقي بن عمرون ومن جانب مؤسسة بيت التنمية مدير إدارة البرامج بالمؤسسة الاستاذ مصعب الفضلي .