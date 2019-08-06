شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الاتصالات يحتفل بتخرج دفعات جديدة و يختتم دوراته الصيفية والان مع التفاصيل

اختتم يوم امس الاول في المعهد العام للإتصالات فرع سيئون الدورات "الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب" الدفعات 47 و 48 ودورة الفوتوشوب الدفعات 8 و 9 ودورة صيانة وبرمجة الجوالات الدفعات 9/8 ودورة الشبكات المايكوتك الدفعة 1 والتي نفذت خلال الاجازة الصيفية .

وفي حفل الاختتام الذي حضره مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني محبوب امان الحبشي، ومدير ادارة الشئون الادارية بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد حسن الحبشي، ومدير المناهج والوسائل التدريبيه بالمعهد المهني بن سعد ومدير المعهد ياسر سلمي ومدربي الدورات، أشاد مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بمثل هذه الدورات التي تنمي مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وتطبيق ما اخذوه على ارض الواقع حاث الطلاب على امتلاك الهدف والتخطيط الجيد المسبق للدخول لمجال العمل وكذلك ممارسة ماتعلموه لتتم الفايدة بصورة اكبر شاكرا جميع الطلاب على حرصهم وسيرهم في طريق العلم والمعرفه .

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وبدوره اشاد مدير ادارة الشئون الادارية بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد حسن الحبشي بجهود ادارة المعهد ممثلة بالمهندس ياسر سلمي لفتح باب المعهد في استقطاب الشباب وتنمية قدراتهم العلمية حاث جميع الطلاب في الانخراط في سوق العمل وتطبيق مااخذوه على ارض الواقع مستمعا من الطلاب على الصعوبات التي واجهتم متوعدا بحلها مستقبلا .

وبدوره اشار مدير المعهد المهندس ياسر سلمي بعدد الدورات والطلاب الذين انخرطو في هذه الذورات وعددها 7 في مجال الحاسوب والفوتوشوب والشبكات وصيانه وبرمجة الجوالات حيث وصل عدد الطااب الى 70 طالب متوزعين على كافة مدن ووادي حضرموت وقال سلمي ان المعهد مستمر بعد عيد الاضحى المبارك بتقديم خدماته لكافة الشباب والشابات بمختلف الاعمار للانخراط في دورات المعهد شاكرا الطلاب على انضباطهم وحرصهم على العلم والمعرفة...متمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم .

وفي لفته طيبه قدم طلاب دورات الحاسوب شهادة شكر وتقدير لمدير المعهد المهندس ياسر سلمي ومدربة دورة الحاسوب فايدة مبارك فرارة على دورهما في انجاح الدورة واكتسابهم مهارات جديدة متمنين لهم التوفيق والسداد دائما.