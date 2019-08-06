شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق بتهمة التآمر والمساس بالأمن العام والان مع التفاصيل

أصدر القضاء العسكري أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي. وجاء ذلك في نباء عاجل على تلفزيون النهار الجزائري ، نوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقا.

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