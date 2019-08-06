بالفيديو: 'مليون' دينار مكافأة الطلبة المتفوقين... فهل يكون حافزاً لمزيد من النجاحات؟

كرمت وزارة التربية عددا من الطلبة المتفوقين في المرحلة الاعدادية بمبلغ مالي قدره مليون دينار، ليبين بعض من الطلبة بأنها تعتبر حافزا وان كان بسيطا.

مليون دينار عراقي هي القيمة المالية التي منحتها وزارة التربية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات فاقت التسعة والتسعين بالمئة في الدراسة الاعدادية بجميع فروعها، والتي يقال عنها بانها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول لبلوغ هذه المرحلة.

ورغم هذه القيمة المالية التي لا تتماشى، بحسب معنيين مع الاموال التي صرفت من قبل هؤلاء الطلبة الا ان بعضهم اعتبروها حافزاً وان كان بسيطاً.

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