كرمت وزارة التربية عددا من الطلبة المتفوقين في المرحلة الاعدادية بمبلغ مالي قدره مليون دينار، ليبين بعض من الطلبة بأنها تعتبر حافزا وان كان بسيطا.
مليون دينار عراقي هي القيمة المالية التي منحتها وزارة التربية للطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات فاقت التسعة والتسعين بالمئة في الدراسة الاعدادية بجميع فروعها، والتي يقال عنها بانها لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول لبلوغ هذه المرحلة.
ورغم هذه القيمة المالية التي لا تتماشى، بحسب معنيين مع الاموال التي صرفت من قبل هؤلاء الطلبة الا ان بعضهم اعتبروها حافزاً وان كان بسيطاً.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: 'مليون' دينار مكافأة الطلبة المتفوقين... فهل يكون حافزاً لمزيد من النجاحات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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