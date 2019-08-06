نص قانون المرور بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية

تنشر وكالة الخليج 365، نص قانون المرور، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند اولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور. وادناه نص قانون المرور بعد نشره بجريدة الوقائع في عددها الصادر اليوم: Advertisements



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