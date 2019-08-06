مفتشية العدل: غرامات مالية جديدة بحق شركات مخالفة لعقود إطعام النزلاء

وقال محمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من ضمن نشاطات قسم التدقيق والرقابة الداخلية خلال شهر تموز، فقد تمكن من استرجاع مبلغ (21.609.625 دينار)".

وأوضح محمد، أن "المبالغ المسترجعة تمثل قيمة الغرامات على بعض شركات إطعام نزلاء دائرة الاصلاح العراقية المخالفة لعقود الإطعام".