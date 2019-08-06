انتشال جثة طفلة من نهر دجلة وسط بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الثلاثاء، انتشال جثة طفلة من نهر دجلة وسط العاصمة.
وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز الغواصين في نجدة بغداد تنتشل جثة طفلة ضمن منطقة ابو نؤاس".
وأضاف البيان، أنه "لم يتبين إذا كانت الطفلة غرقت أثناء السباحة أو تم رميها"، مشيراً إلى "نقلها إلى الطب العدلي لمعرفة الأسباب".
وأضاف البيان، أنه "لم يتبين إذا كانت الطفلة غرقت أثناء السباحة أو تم رميها"، مشيراً إلى "نقلها إلى الطب العدلي لمعرفة الأسباب".
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