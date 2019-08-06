إعادة فتح محطة قطار في لندن بعد إغلاقها لتحذير أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت الشرطة البريطانية فتح محطة مترو في لندن الثلاثاء بعد إغلاقها جراء تحذير أمني.
وقالت الشرطة البريطانية إنها أغلقت المحطة بسبب تحذير أمني وأنه تم فتحها مرة أخرى بعد التأكد من سلامة المحطة وخلوها من أي تهديد.
وتتخذ الشرطة البريطانية إجراءات احترازية بإغلاق شوارع وطرق ومرافق عامة حال العثور على أجسام مشبوهة أو التبليغ عن تحذيرات أمنية.
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