انت الان تتابع أردوغان: تركيا ستدفع الثمن غاليا إذا لم تتحرك في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا ستدفع الثمن غاليا إذا لم تفعل ما هو لازم في شمال سوريا، وذلك بعد أن تعهد في مطلع الأسبوع بتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شرق الفرات.

وسبق أن قامت تركيا بعمليتين عسكريتين في شمال سوريا.

وفي خطاب أمام سفراء أتراك في أنقرة، قال أردوغان إن هذه العملية "ستنتقل إن شاء الله إلى مرحلة جديدة قريبا جدا".