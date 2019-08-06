- 1/2
- 2/2
الان تتابع قائد الجيش الباكستاني: سنذهب إلى “أي مدى” لدعم قضية كشمير والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
بعد اجتماعه بكبار القادة
إسلام آباد - وكالات - الخليج 365
قال قائد الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده سيذهب “إلى أي مدى” لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.
وأضاف الجنرال قمر جاويد باجوا، بعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي: “جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية”.
وتابع: دون الخوض في التفاصيل: “نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك”.
وألغت الهند، أمس الاثنين، نصا دستوريا كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة، بسن قوانينها. والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الباكستاني: سنذهب إلى “أي مدى” لدعم قضية كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.