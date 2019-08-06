“مسام” ينتزع 1673 لغمًا استهدفت اليمنيين

الرياض - صحف - الخليج 365

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019، في انتزاع 1673 لغمًا، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و350 لغمًا مضادا للدبابات، و305 ذخائر غير متفجرة، و 14 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 79986 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.