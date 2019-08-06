أحمد موسي يعلن هوية مخطط تفجير معهد الاورام

أحمد أبوعقيل

قال الإعلامي أحمد موسي أن وزارة الداخلية توصلت إلى حل لغز التفجير الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأوارم الأحد الماضي بواسطة سيارة مفخخة تسير عكس الإتجاه.

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، وكذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 47 مصابا.

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وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن الوضع الصحى للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء.

وأضاف موسى خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد أن الداخلية توصلت إلى تخطيط حركة حسم الاخوانية للحادث الإرهابي أمام معهد الأورام.