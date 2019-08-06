بهية الحريري زارت المطرانين ايلي حداد ومارون العمار وعرضت معهما الاوضاع

زارت رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائبة ​بهية الحريري​ راعي ابرشية صيدا و​دير القمر​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ايلي حداد​ في منزله في ​مجدليون​ ورئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​ في مقر المطرانية في صيدا، حيث التقته في حضور النائب الأسقفي المونسنيور الياس الأسمر.

وعرضت الحريري مع المطرانين حداد والعمار للأوضاع العامة والقضايا الراهنة قي البلاد والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه الى جانب الوضع في ​مخيم عين الحلوة​.

وكان اللقاءان مناسبة اطلعت خلالها الحريري المطرانين حداد والعمار على ما تقوم به من منتديات ومشاريع وأنشطة هادفة لتفعيل وتحريك المدينة على كل المستويات واطلاق حوار بين كل قطاعاتها وبين الجهات الرسمية حول مختلف قضاياها التنموية تحت مظلة ​البلدية​.

ووضعت الحريري الزيارتين في اطار حرصها على "التواصل الدائم مع المطرانين حداد والعمار لوضعهما في آخر المستجدات على صعيد المدينة والتشاور معهما والاستنارة بآرائهما حول العديد من المواضيع التي تهم المدينة والجوار".