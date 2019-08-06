شيخ العقل التقى الخازن والهيئة الوطنية لوهب الأعضاء وشخصيات

استقبل شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة، النائب السابق فريد الخازن الذي وضعه في أجواء التحضير لمؤتمر سينعقد حول لبنان في روما، انطلاقا من رسالة قداسة البابا بأن "لبنان اكثر من وطن انه رسالة".
كما التقى وفدا من الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء التابعة لوزارة الصحة برئاسة نائب رئيس الهيئة البروفسور أنطوان اسطفان، ووضع الوفد الشيخ حسن في أجواء خطة عمل الهيئة وتوصياتها حيال المراجع الدينية بخصوص نشر ثقافة وهب الاعضاء والانسجة، والتي ستطلق في اليوم اللبناني بهذا الخصوص في تشرين الأول المقبل.
ومن زوّار دار الطائفة رئيس لجنة محمية ارز الشوف المحامي شارل نجيم، والسيد صالح سيّور وعقيلته عضو المجلس المذهبي السابق السيدة دانا شديد، ورئيس تحرير مجلة "الضحى" الدكتور محمد شيّا.
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