شيخ العقل التقى الخازن والهيئة الوطنية لوهب الأعضاء وشخصيات

استقبل شيخ عقل طائفة الموّحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة، النائب السابق ​فريد الخازن​ الذي وضعه في أجواء التحضير لمؤتمر سينعقد حول ​لبنان​ في روما، انطلاقا من رسالة قداسة ​البابا​ بأن "لبنان اكثر من وطن انه رسالة".

كما التقى وفدا من الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء التابعة ل​وزارة الصحة​ برئاسة نائب رئيس الهيئة البروفسور أنطوان اسطفان، ووضع الوفد الشيخ حسن في أجواء خطة عمل الهيئة وتوصياتها حيال المراجع الدينية بخصوص نشر ثقافة ​وهب الاعضاء​ والانسجة، والتي ستطلق في اليوم اللبناني بهذا الخصوص في تشرين الأول المقبل.

ومن زوّار دار الطائفة رئيس لجنة محمية ارز ​الشوف​ المحامي شارل نجيم، والسيد صالح سيّور وعقيلته عضو المجلس المذهبي السابق السيدة دانا شديد، ورئيس تحرير مجلة "الضحى" الدكتور محمد شيّا.