الخليل تقدم باسم كتلة "التنمية والتحرير" باقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخاب

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ عن "تقديم اقتراح قانون يتعلق بتعديل ​قانون الانتخاب​"، لافتاً إلى "اننا قدمنا اقتراح قانون اليوم باسم كتلة "التنمية والتحرير" ونعتبره قانونا متطورا وشاملا ووطنيا و هو يعتبر ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة وان عدد النواب يكون 128 نائب يضاف إليه 6 نواب الغير مقيمين في بلدان ​الاغتراب​ و يصبح 134 نائبا كما خفضنا سن الانتخاب إلى 18 سنة ووضعنا كوتا ملزمة للنساء بعدد 20 سيدة وهذا يعني اننا وضعنا في بعض الاقضية الزاما عليها بان تتقدم بالترشيح ولا فقط عملية الترشيح بل أن تكون اسم في اللائحة المقدمة وإلا ترفض 20 سيدة كما وضعنا شروط لقيام هيئة الاشراف على ​الانتخابات​ لتعطيها استقلالية كاملة وأصبحت البطاقة الالكترونية جزء من هذا القانون ليتمكن الناخب أن ينتخب في المنطقة المتواجد فيها".

وأشار إلى "اننا لم نعتمد الصوت التفضيلي لأننا نعتبره نوع من الرجوع إلى الوراء وتركنا عملية توزيع النواب مناصفة ما بين المسيحيين والمسلمين وهذا الاقتارح لا يغير في الثوابت الاساسية"، لافتاً إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أراد أن يخرج بهذا الموضوع من سجن المذهب و​الطائف​ إلى رحاب الوطن".