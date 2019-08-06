أمن الدولة أوقفت سوريين ضبطت معهما أدوية وعقاقير مهربة

أوقفت دورية من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في ​بلدة المجدل​ - ​الكورة​ كلا من السوريين (ف. غ.) و(ط. ط.) على متن فان هيونداي أبيض، وضبطت معهما على أدوية وعقاقير ومستحضرات تجميل سورية مهربة. تم تسليمهما مع المضبوطات لجانب ​النيابة العامة​ الاستئنافية في الشمال بناء لإشارتها.

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